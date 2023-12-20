Чирков Степан Ильич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЧирков Степан Ильич

Чирков Степан Ильич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1866 г.р.

Мать

1862 г.р.

Жена

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Чирков Илья Ефремович

Мать: Чиркова (Максимова) Дарья Саввична

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: ?

Смерть
Неизвестно
Причина смерти: перитонит от аппендицита

Мы используем куки для улучшения работы сайта.