Турусова Галина Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Турусова Галина Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1929 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

лМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Турусов Дмитрий Пантелеймонович

Рождение ребёнка
1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Турусов Дмитрий Пантелеймонович

Спасск, Спасский муниципальный район, Пензенская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Турусов Дмитрий Пантелеймонович

Смерть
Неизвестно
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