Былинкин Владимир Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Былинкин Владимир Николаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.11.1936

Дата смерти

12.12.2017

Пол

Мужской

Отец

С 1902 по 1912 г.р.

Мать

Жена

1943 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

СТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.11.1936

Отец: Былинкин Николай Александрович

Мать: Труфанова Зинаида Дмитриевна

Рождение ребёнка
12.01.1966

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Былинкина Нина Николаевна

СССР, РСФСР, Кемеровская область, г. Юрга
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Былинкина Нина Николаевна

Смерть
12.12.2017
Юрга, Юргинский, Кемеровская область
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