Былинкин Владимир Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.11.1936
Дата смерти12.12.2017
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.11.1936
Рождение ребёнка
12.01.1966
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Былинкина Нина Николаевна
СССР, РСФСР, Кемеровская область, г. Юрга
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
12.12.2017
Юрга, Юргинский, Кемеровская область