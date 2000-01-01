Фадеева (Харитонова) Варвара Галактионовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фадеева (Харитонова) Варвара Галактионовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1811 г.р.

Мать

1827 г.р.

Дети

1887 г.р.
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Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Харитонов Галактион Яковлевич

Мать: Харитонова Анисия Фоминична

Рождение ребёнка
1887

Дочь: Баранова Хиония

Отец ребёнка: Баранов Василий Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Баранов Василий Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Баранов Василий Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Баранов Василий Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Фаддеев Алексей Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Фаддеев Алексей Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Баранов Василий Николаевич

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