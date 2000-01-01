Фадеева (Харитонова) Варвара Галактионовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
1887
Дочь: Баранова Хиония
Отец ребёнка: Баранов Василий Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Фаддеев Алексей Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Фаддеев Алексей Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно