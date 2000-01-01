Люда
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: 2???
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Паук Николай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Паук Екатерина Николаевна
Отец ребёнка: Паук Николай
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Развод
Неизвестно
Муж: Паук Николай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Паук Николай
Смерть
Неизвестно