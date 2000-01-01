Люда — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Люда

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Василий Самулеевич

Мать: Пидоренко Екатерина Григорьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: 2???

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Паук Николай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Паук Екатерина Николаевна

Отец ребёнка: Паук Николай

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Развод
Неизвестно

Муж: Паук Николай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Паук Николай Николаевич

Отец ребёнка: Паук Николай

Смерть
Неизвестно
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