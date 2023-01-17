Конева Анна Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.02.1911
Дата смерти02.07.1971
ПолЖенский
Отец
Скрыто настройками приватности
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.02.1911
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.10.1930
Дочь: Маркова Мария Ивановна
Отец ребёнка: Конев Иван Прокопьевич
Старниково, Юрьев-Польский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Конев Александр Андреевич
Отец ребёнка: Ефимов Андрей Г
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ефимов Андрей Г
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Конев Иван Прокопьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Смерть
02.07.1971