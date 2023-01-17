Конева Анна Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Конева Анна Андреевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.02.1911

Дата смерти

02.07.1971

Пол

Женский

Добавил:

ПМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.02.1911

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.10.1930

Дочь: Маркова Мария Ивановна

Отец ребёнка: Конев Иван Прокопьевич

Старниково, Юрьев-Польский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Конев Александр Андреевич

Отец ребёнка: Ефимов Андрей Г

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ефимов Андрей Г

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Конев Николай Иванович

Отец ребёнка: Конев Иван Прокопьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Конев Иван Прокопьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Смерть
02.07.1971
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