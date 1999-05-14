Gorelik Vladimir — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Gorelik Vladimir

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1949

Дата смерти

14.05.1999

Пол

Мужской

Отец

1924 г.р.

Мать

1924 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1949

Отец: Gorelik Boris

Мать: (Beimel) Liba

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
14.05.1999

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