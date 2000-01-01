Петров Тимур Станиславович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петров Тимур Станиславович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.10.1990

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.10.1990

Отец: не указан

Мать: Гиниатуллина Венера

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