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Ордин Илья Петрович

Место рождения

Крадихино, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1871

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871

Отец: Ордин Пётр Иванович

Мать: Ордина Параскева Васильевна

Крадихино, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1904

Сын: Ордин Александр Ильич

Мать ребёнка: Ордина Лександра Михайловна

д. Крадихино Бакшеевской волости
Рождение ребёнка
1906

Сын: Ордин Илья Ильич

Мать ребёнка: Ордина Лександра Михайловна

Крадихино, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1908

Сын: Ордин Фёдор Ильич

Мать ребёнка: Ордина Лександра Михайловна

Крадихино, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ордина Лександра Михайловна

д. Крадихино Бакшеевской волости
Смерть
Неизвестно
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