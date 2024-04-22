Ордин Илья Петрович
Место рождения
Дата рождения1871
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871
Отец: Ордин Пётр Иванович
Рождение ребёнка
1904
Мать ребёнка: Ордина Лександра Михайловна
д. Крадихино Бакшеевской волости
Рождение ребёнка
1906
Сын: Ордин Илья Ильич
Мать ребёнка: Ордина Лександра Михайловна
Рождение ребёнка
1908
Сын: Ордин Фёдор Ильич
Мать ребёнка: Ордина Лександра Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
д. Крадихино Бакшеевской волости
Смерть
Неизвестно