Москвитина Тамара Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Москвитина Тамара Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.06.1942

Пол

Женский

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.06.1942

Отец: Бушуев Михаил Васильевич

Мать: Бушуева Ольга Афанасьевна

Рождение ребёнка
10.08.1961

Дочь: Безызвестных Ирина Анатольевна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
02.03.1970

Дочь: Москвитина Марина Анатольевна

Отец ребёнка: Москвитин Анатолий Сафронович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Басюк Наталья Анатольевна

Отец ребёнка: Москвитин Анатолий Сафронович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Москвитин Анатолий Сафронович

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