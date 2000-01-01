Москвитина Тамара Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.06.1942
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.06.1942
Рождение ребёнка
10.08.1961
Дочь: Безызвестных Ирина Анатольевна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
02.03.1970
Дочь: Москвитина Марина Анатольевна
Отец ребёнка: Москвитин Анатолий Сафронович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Басюк Наталья Анатольевна
Отец ребёнка: Москвитин Анатолий Сафронович
Бракосочетание
Неизвестно