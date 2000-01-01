Перминов ИВАН СТЕПАНОВИЧ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Перминов ИВАН СТЕПАНОВИЧ

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Перминов СТЕПАН

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Перминова ЕВГЕНИЯ ИВАНОВНА

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Перминова ТАТЬЯНА ИВАНОВНА

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Перминов ЯКОВ ИВАНОВИЧ

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Перминов АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ

Мать ребёнка: Перминова АННА АЛЕКСАНДРОВНА

Смерть
Неизвестно
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