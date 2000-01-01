Перминов ИВАН СТЕПАНОВИЧ
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Перминов СТЕПАН
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Перминова ЕВГЕНИЯ ИВАНОВНА
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Перминова ТАТЬЯНА ИВАНОВНА
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Перминов АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ
Мать ребёнка: Перминова АННА АЛЕКСАНДРОВНА
Смерть
Неизвестно