Сороковик виктор геннадьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сороковик виктор геннадьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.02.1957

Дата смерти

25.01.1997

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

ос
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.02.1957

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
23.10.1995

Дочь: Сороковик анастасия викторовна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
25.11.1996

Сын: Сороковик арсений викторович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
25.01.1997

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