Сороковик виктор геннадьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.02.1957
Дата смерти25.01.1997
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.02.1957
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
23.10.1995
Дочь: Сороковик анастасия викторовна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
25.11.1996
Сын: Сороковик арсений викторович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
25.01.1997