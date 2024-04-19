Романова Татьяна Борисовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Романова Татьяна Борисовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1949 г.р.

Мать

1947 г.р.

Муж

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Дети

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Добавил:

ТР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Романов Борис Иванович

Мать: Шерстяникова Надежда Степановна

Рождение ребёнка
01.08.1998

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
08.05.2003

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

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