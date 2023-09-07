Антонина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Антонина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Максим

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Заболотных Иван Александрович

Отец ребёнка: Заболотных Александр Николаевич

Заболотная, Чердынский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Заболотных Анна

Отец ребёнка: Заболотных Александр Николаевич

Заболотная, Чердынский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Заболотных Владимир Александрович

Отец ребёнка: Заболотных Александр Николаевич

Заболотная, Чердынский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Заболотных Анатолий Александрович

Отец ребёнка: Заболотных Александр Николаевич

Заболотная, Чердынский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Заболотных Василий Александрович

Отец ребёнка: Заболотных Александр Николаевич

Заболотная, Чердынский уезд, Пермская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Заболотных Александр Николаевич

Смерть
Неизвестно
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