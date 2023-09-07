Антонина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Максим
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Заболотных Иван Александрович
Отец ребёнка: Заболотных Александр Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Заболотных Анна
Отец ребёнка: Заболотных Александр Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Заболотных Владимир Александрович
Отец ребёнка: Заболотных Александр Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Заболотных Анатолий Александрович
Отец ребёнка: Заболотных Александр Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Заболотных Василий Александрович
Отец ребёнка: Заболотных Александр Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно