Pędzich (Kulesza) Zofia
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
04.01.1808
Сын: Pędzich Mikołaj
Отец ребёнка: Pędzich Szymon
Рождение ребёнка
1815
Сын: Pędzich Michał
Отец ребёнка: Pędzich Szymon
Wiśniewo
Рождение ребёнка
Около 1821
Сын: Pędzich Stanisław
Отец ребёнка: Pędzich Szymon
Wiśniewo
Рождение ребёнка
1823
Сын: Pędzich Kazimierz
Отец ребёнка: Pędzich Szymon
Długosiodło
Смерть
Неизвестно