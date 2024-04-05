Pędzich (Kulesza) Zofia Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Pędzich (Kulesza) Zofia

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1808 г.р.
1815 г.р.
Около 1821 г.р.
1823 г.р.

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.01.1808

Сын: Pędzich Mikołaj

Отец ребёнка: Pędzich Szymon

Рождение ребёнка
1815

Сын: Pędzich Michał

Отец ребёнка: Pędzich Szymon

Wiśniewo
Рождение ребёнка
Около 1821

Сын: Pędzich Stanisław

Отец ребёнка: Pędzich Szymon

Wiśniewo
Рождение ребёнка
1823

Сын: Pędzich Kazimierz

Отец ребёнка: Pędzich Szymon

Długosiodło
Смерть
Неизвестно

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