Кружкова (Игнатова) Тамара — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кружкова (Игнатова) Тамара

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1957

Дата смерти

2013

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1952 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

МЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1957

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кружков Виктор Васильевич

Рождение ребёнка
1983

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кружков Виктор Васильевич

Рождение ребёнка
1990

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кружков Виктор Васильевич

Смерть
2013

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