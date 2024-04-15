Кружкова (Игнатова) Тамара
Место рожденияНе указано
Дата рождения1957
Дата смерти2013
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1957
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1983
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Кружков Виктор Васильевич
Рождение ребёнка
1990
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Кружков Виктор Васильевич
Смерть
2013