Пиляр Юрий Евгеньевич
Место рождения
Дата рождения14.10.1924
Дата смерти10.04.1987
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.10.1924
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1924 по 1941
с. п. Явенга, Вожегодский р-н, Вологодская обл.
Место жительства
С 1946 по 1987
Смерть
10.04.1987