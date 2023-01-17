Пиляр Юрий Евгеньевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пиляр Юрий Евгеньевич

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Место рождения

Великий Устюг, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

14.10.1924

Дата смерти

10.04.1987

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Место
Комментарий
Рождение
14.10.1924

Отец: не указан

Мать: не указана

Великий Устюг, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область
Место жительства
С 1924 по 1941
с. п. Явенга, Вожегодский р-н, Вологодская обл.
Место жительства
С 1946 по 1987
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
10.04.1987
Москва, город федерального значения Москва
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