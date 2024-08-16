Панфилова Настасья Петрова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Панфилова Настасья Петрова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1831

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Панфилов Федор Ефимов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Панфилов Никифор Феодоров

Отец ребёнка: Панфилов Федор Ефимов

Рождение ребёнка
30.11.1851

Сын: Панфилов Николай Федоров

Отец ребёнка: Панфилов Федор Ефимов

10РС 104об
Рождение ребёнка
1855

Дочь: (Панфилова) Гликерия Федорова

Отец ребёнка: Панфилов Федор Ефимов

Рождение ребёнка
1857

Дочь: (Панфилова) Васса Федорова

Отец ребёнка: Панфилов Федор Ефимов

10РС 104об
Смерть
Неизвестно

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