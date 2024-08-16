Панфилова Настасья Петрова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1831
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Панфилов Никифор Феодоров
Отец ребёнка: Панфилов Федор Ефимов
Рождение ребёнка
30.11.1851
Отец ребёнка: Панфилов Федор Ефимов
10РС 104об
Рождение ребёнка
1855
Дочь: (Панфилова) Гликерия Федорова
Отец ребёнка: Панфилов Федор Ефимов
Рождение ребёнка
1857
Дочь: (Панфилова) Васса Федорова
Отец ребёнка: Панфилов Федор Ефимов
10РС 104об
Смерть
Неизвестно