(Гончарова Горбунова) ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1912
Сын: Изгачев Василий Григорьевич
Отец ребёнка: Изгачев Григорий Ильич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Изгачев Николай Григорьевич
Отец ребёнка: Изгачев Григорий Ильич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Изгачев Григорий Ильич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Изгачев Григорий Ильич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Изгачев Дмитрий Григорьевич
Отец ребёнка: Изгачев Григорий Ильич
Калужская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Полина
Отец ребёнка: Изгачев Григорий Ильич
Бракосочетание
Неизвестно