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(Гончарова Горбунова) ?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1912

Сын: Изгачев Василий Григорьевич

Отец ребёнка: Изгачев Григорий Ильич

Сопово, Ульяновский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Изгачев Николай Григорьевич

Отец ребёнка: Изгачев Григорий Ильич

Сопово, Ульяновский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Изгачев Петр Григорьевич

Отец ребёнка: Изгачев Григорий Ильич

Сопово, Ульяновский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Изгачев Иван Григорьевич

Отец ребёнка: Изгачев Григорий Ильич

Сопово, Ульяновский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Изгачев Дмитрий Григорьевич

Отец ребёнка: Изгачев Григорий Ильич

Калужская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Полина

Отец ребёнка: Изгачев Григорий Ильич

Сопово, Ульяновский муниципальный район, Калужская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Изгачев Григорий Ильич

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