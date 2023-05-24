Бондаренко Полина Марковна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Маркел
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бондаренко Х
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Осоченко Сергей Андреевич
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
27.09.1947
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно