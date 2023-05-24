Бондаренко Полина Марковна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бондаренко Полина Марковна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Маркел

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бондаренко Х

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Осоченко Сергей Андреевич

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Осоченко Борис Андреевич

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
27.09.1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно

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