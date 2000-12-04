Маланин Ян Игоревич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Маланин Ян Игоревич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.12.2000

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

1980 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.12.2000

Отец: не указан

Мать: Маланина Наталья Михайловна

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