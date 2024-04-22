Бякиров Шарибажан
Место рождения
Дата рождения1826
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826
Отец: Рахимкулов Рякимов Бякир Абубакир
Мать: Абузярова Хабидя
Рождение ребёнка
1852
Мать ребёнка: Сяитова Зулеха
Рождение ребёнка
1853
Сын: Шарибов Шарибажанов Закер
Мать ребёнка: Сяитова Зулеха
Рождение ребёнка
1855
Сын: Шарибов Шарибажанов Сабер
Мать ребёнка: Сяитова Зулеха
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Сяитова Зулеха
Смерть
Неизвестно