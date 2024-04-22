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Бякиров Шарибажан

Место рождения

Петряксы, Пильнинский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

1826

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826

Отец: Рахимкулов Рякимов Бякир Абубакир

Мать: Абузярова Хабидя

Петряксы, Пильнинский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1852

Сын: Шарибов Шарибажанов Якуп

Мать ребёнка: Сяитова Зулеха

Петряксы, Пильнинский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1853

Сын: Шарибов Шарибажанов Закер

Мать ребёнка: Сяитова Зулеха

Петряксы, Пильнинский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1855

Сын: Шарибов Шарибажанов Сабер

Мать ребёнка: Сяитова Зулеха

Петряксы, Пильнинский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сяитова Зулеха

Петряксы, Пильнинский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно
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