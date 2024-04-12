Юрьев Фёдор Емельянович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Юрьев Фёдор Емельянович

Место рождения

Стёжки, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1820

Пол

Мужской

Добавил:

ОН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820

Отец: Юрьев Емельян Ферапонтович

Мать: Юрьева Настасья

Стёжки, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1850

Дочь: Дарья Фёдоровна

Мать ребёнка: Юрьева -

Стёжки, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
12.07.1852

Сын: Юрьев Гаврил Фёдорович

Мать ребёнка: Юрьева -

Стёжки, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1855

Дочь: Марфа Фёдоровна

Мать ребёнка: Юрьева Прасковья Ильинична

Стёжки, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1857

Дочь: Февронья Фёдоровна

Мать ребёнка: Юрьева Прасковья Ильинична

Стёжки, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Работа или профессия
Неизвестно
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