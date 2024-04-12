Юрьев Фёдор Емельянович
Место рождения
Дата рождения1820
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820
Отец: Юрьев Емельян Ферапонтович
Мать: Юрьева Настасья
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Дарья Фёдоровна
Мать ребёнка: Юрьева -
Рождение ребёнка
12.07.1852
Мать ребёнка: Юрьева -
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Марфа Фёдоровна
Мать ребёнка: Юрьева Прасковья Ильинична
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Февронья Фёдоровна
Мать ребёнка: Юрьева Прасковья Ильинична
Работа или профессия
Неизвестно