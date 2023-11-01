Меньших Иван Никодимович
Место рождения
Дата рождения30.07.1883 ст.
Дата смерти26.09.1958
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.07.1883 ст.
Отец: Меньших Никодим Никитин
Мать: Меньших Акилина Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
13.04.1907 ст.
Мать ребёнка: Меньших (Трегубова) Акулина Андреевна
Смерть
26.09.1958
Каршевитое, Ленинский муниципальный район, Волгоградская область