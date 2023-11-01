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Меньших Иван Никодимович

Место рождения

Ленинск, Ленинский муниципальный район, Волгоградская область

Дата рождения

30.07.1883 ст.

Дата смерти

26.09.1958

Пол

Мужской

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.07.1883 ст.

Отец: Меньших Никодим Никитин

Мать: Меньших Акилина Иванова

Ленинск, Ленинский муниципальный район, Волгоградская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Меньших (Трегубова) Акулина Андреевна

Рождение ребёнка
13.04.1907 ст.

Сын: Меньших Семен Иванович

Мать ребёнка: Меньших (Трегубова) Акулина Андреевна

Ленинск, Ленинский муниципальный район, Волгоградская область
Смерть
26.09.1958
Каршевитое, Ленинский муниципальный район, Волгоградская область

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