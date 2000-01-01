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Руслан
Руслан
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Ринат
1950 г.р.
Мать
Не указана
Дети
Лиана
Линар
Добавил:
МК
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Рождение
Неизвестно
Отец:
Ринат
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь:
Лиана
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын:
Линар
Мать ребёнка: не указана
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