Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иван

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Уткина Таисия

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Евдокимова Евдокия

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Рябова Аксинья Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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