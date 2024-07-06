Борисов Александр
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Борисов Филипп
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1910
Сын: Борисов Виктор
Мать ребёнка: Борисова (Парамонова) Мария
Рождение ребёнка
1912
Дочь: (Борисова) Вера
Мать ребёнка: Борисова (Парамонова) Мария
Рождение ребёнка
1915
Сын: Борисов Алексей
Мать ребёнка: Борисова (Парамонова) Мария
Рождение ребёнка
1917
Сын: Борисов Николай
Мать ребёнка: Борисова (Парамонова) Мария
Рождение ребёнка
1920
Рождение ребёнка
1922
Рождение ребёнка
1926
Рождение ребёнка
1930
Смерть
Неизвестно