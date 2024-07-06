Борисов Александр Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиБорисов Александр

Борисов Александр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

1889 г.р.

Дети

1910 г.р.
1912 г.р.
1915 г.р.
1917 г.р.
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Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Борисов Филипп

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Борисова (Парамонова) Мария

Рождение ребёнка
1910

Сын: Борисов Виктор

Мать ребёнка: Борисова (Парамонова) Мария

Рождение ребёнка
1912

Дочь: (Борисова) Вера

Мать ребёнка: Борисова (Парамонова) Мария

Рождение ребёнка
1915

Сын: Борисов Алексей

Мать ребёнка: Борисова (Парамонова) Мария

Рождение ребёнка
1917

Сын: Борисов Николай

Мать ребёнка: Борисова (Парамонова) Мария

Рождение ребёнка
1920

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Борисова (Парамонова) Мария

Рождение ребёнка
1922

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Борисова (Парамонова) Мария

Рождение ребёнка
1926

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Борисова (Парамонова) Мария

Рождение ребёнка
1930

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Борисова (Парамонова) Мария

Смерть
Неизвестно

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