Кисличук Леонид Яковлевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКисличук Леонид Яковлевич

Кисличук Леонид Яковлевич

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.02.?

Пол

Мужской

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.02.?

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
29.08.1977

Дочь: Олеся Леонидовна

Мать ребёнка: Кисличук Анастасия Ивановна

Рождение ребёнка
15.02.1980

Сын: Кисличук Олег Леонидович

Мать ребёнка: Кисличук Анастасия Ивановна

Рождение ребёнка
29.01.1989

Дочь: Панькина Ольга Леонидовна

Мать ребёнка: Кисличук Анастасия Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кисличук Анастасия Ивановна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close