Кисличук Леонид Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.02.?
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.02.?
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
29.08.1977
Дочь: Олеся Леонидовна
Мать ребёнка: Кисличук Анастасия Ивановна
Рождение ребёнка
15.02.1980
Мать ребёнка: Кисличук Анастасия Ивановна
Рождение ребёнка
29.01.1989
Дочь: Панькина Ольга Леонидовна
Мать ребёнка: Кисличук Анастасия Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно