Лихарева Татьяна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Мать: Нина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лихарев Алексей
Отец ребёнка: Лихарев Владимир
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Елена
Отец ребёнка: Лихарев Владимир
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лихарев Сергей
Отец ребёнка: Лихарев Владимир
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Лихарев Владимир