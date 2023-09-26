Лихарева Татьяна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лихарева Татьяна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: Нина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лихарев Алексей

Отец ребёнка: Лихарев Владимир

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Елена

Отец ребёнка: Лихарев Владимир

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лихарев Сергей

Отец ребёнка: Лихарев Владимир

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лихарев Владимир

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