Издергина (Кочетова) Галина Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.07.1949
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
25.07.1949
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.06.1979
Дочь: Сергеева (Издергина) Наталья Павловна
Отец ребёнка: Издергин Павел Викторович
Рождение ребёнка
17.06.1980
Дочь: Калмыкова (Издергина) Светлана Павловна
Отец ребёнка: Издергин Павел Викторович