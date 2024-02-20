Издергина (Кочетова) Галина Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Издергина (Кочетова) Галина Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.07.1949

Пол

Женский

Добавил:

ЕО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.07.1949

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.06.1979

Дочь: Сергеева (Издергина) Наталья Павловна

Отец ребёнка: Издергин Павел Викторович

Рождение ребёнка
17.06.1980

Дочь: Калмыкова (Издергина) Светлана Павловна

Отец ребёнка: Издергин Павел Викторович

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