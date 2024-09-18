Половинкин Иосиф Евдокимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Половинкин Иосиф Евдокимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Половинкин Евдоким

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Половинкина Евдокия Петровна

Рождение ребёнка
01.11.1841 ст.

Дочь: (Половинкина) Матрона Иосифовна

Мать ребёнка: Половинкина Евдокия Петровна

Верх-Суксун, Суксунский муниципальный район, Пермский край
37-3-168 №96ж стр 628
Смерть
Неизвестно

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