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Чурилов Павел Степанович

Место рождения

Золотуха, Ахтубинский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

Около 1820

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1820

Отец: не указан

Мать: не указана

Золотуха, Ахтубинский муниципальный район, Астраханская область
Бракосочетание
Около 1840

Жена: Чурилова Анна Прохоровна

Рождение ребёнка
Вычислено 1842

Сын: Чурилов Василий Павлович

Мать ребёнка: не указана

Золотуха, Ахтубинский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
04.11.1846 ст.

Дочь: Чурилова Матрена Павловна

Мать ребёнка: не указана

Золотуха, Ахтубинский муниципальный район, Астраханская область
Восприемники: причётчик Федор Ефимович Орлов и Тихона Ильина Донского жена Евдокия Емельянова
Рождение ребёнка
24.01.1849 ст.

Сын: Чурилов Иван Павлович

Мать ребёнка: не указана

Золотуха, Ахтубинский муниципальный район, Астраханская область
Восприемник: Иван Власович Сапрыкин
Рождение ребёнка
13.02.1852 ст.

Дочь: Чурилова Евдокия Павловна

Мать ребёнка: не указана

Золотуха, Ахтубинский муниципальный район, Астраханская область
Восприемник: Дарья Васильевна Печеникина
Рождение ребёнка
05.06.1855 ст.

Сын: Чурилов Петр Павлович

Мать ребёнка: не указана

Золотуха, Ахтубинский муниципальный район, Астраханская область
Восприемник: Сапрыкин Иван Власович
Рождение ребёнка
Около 1855

Сын: Чурилов Павел Павлович

Мать ребёнка: не указана

Золотуха, Ахтубинский муниципальный район, Астраханская область
Смерть
Неизвестно
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