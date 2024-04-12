Чурилов Павел Степанович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1820
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1820
Бракосочетание
Около 1840
Жена: Чурилова Анна Прохоровна
Рождение ребёнка
Вычислено 1842
Рождение ребёнка
04.11.1846 ст.
Дочь: Чурилова Матрена Павловна
Восприемники: причётчик Федор Ефимович Орлов и Тихона Ильина Донского жена Евдокия Емельянова
Рождение ребёнка
24.01.1849 ст.
Восприемник: Иван Власович Сапрыкин
Рождение ребёнка
13.02.1852 ст.
Дочь: Чурилова Евдокия Павловна
Восприемник: Дарья Васильевна Печеникина
Рождение ребёнка
05.06.1855 ст.
Восприемник: Сапрыкин Иван Власович
Рождение ребёнка
Около 1855
Смерть
Неизвестно