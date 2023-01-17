Бусел Ульяна Антоновна
Место рожденияЧерниговская губерния
Дата рождения1843
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843
Отец: Антон
Мать: не указана
Черниговская губерния
Рождение ребёнка
1875
Дочь: Ульяна Фоминична
Отец ребёнка: Бусел Фома Петрович
Рождение ребёнка
25.09.1881
Дочь: Ефросиния Фоминична
Отец ребёнка: Бусел Фома Петрович
Рождение ребёнка
1884
Дочь: Харитина Фоминична
Отец ребёнка: Бусел Фома Петрович
Павловка, Михайловский муниципальный район, Приморский край
Смерть
Неизвестно