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Бусел Ульяна Антоновна

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Место рождения

Черниговская губерния

Дата рождения

1843

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

RC
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843

Отец: Антон

Мать: не указана

Черниговская губерния
Рождение ребёнка
1875

Дочь: Ульяна Фоминична

Отец ребёнка: Бусел Фома Петрович

Ведильцы, Чернігівська область
Рождение ребёнка
25.09.1881

Дочь: Ефросиния Фоминична

Отец ребёнка: Бусел Фома Петрович

Ведильцы, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1884

Дочь: Харитина Фоминична

Отец ребёнка: Бусел Фома Петрович

Павловка, Михайловский муниципальный район, Приморский край
Смерть
Неизвестно
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