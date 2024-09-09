Пантелеев Владимир
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.09.1987
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.09.1987
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
17.03.2007
Дочь: Пантелеева Виктория Владимировна
Мать ребёнка: Пантелеева (Хихлова) Елена
Рождение ребёнка
12.10.2009
Дочь: Пантелеева Мария Владимировна
Мать ребёнка: Пантелеева (Хихлова) Елена
Рождение ребёнка
?.12.2023
Дочь: Пантелеева Алиса Владимировна
Мать ребёнка: Пантелеева (Хихлова) Елена
Ижевск, город Ижевск, Удмуртская Республика