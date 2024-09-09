Пантелеев Владимир — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пантелеев Владимир

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.09.1987

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.09.1987

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пантелеева (Хихлова) Елена

Рождение ребёнка
17.03.2007

Дочь: Пантелеева Виктория Владимировна

Мать ребёнка: Пантелеева (Хихлова) Елена

Рождение ребёнка
12.10.2009

Дочь: Пантелеева Мария Владимировна

Мать ребёнка: Пантелеева (Хихлова) Елена

Рождение ребёнка
?.12.2023

Дочь: Пантелеева Алиса Владимировна

Мать ребёнка: Пантелеева (Хихлова) Елена

Ижевск, город Ижевск, Удмуртская Республика

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