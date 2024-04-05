Świderska (Brzostowska) Donata 18.12.1896 — найти родственников по фамилии на Familio
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Świderska (Brzostowska) Donata

Место рождения

Karwowo Radziłów akt 167/1896

Дата рождения

18.12.1896

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.12.1896

Отец: Brzostowski Aleksander

Мать: Brzostowska (Konopka) Józefa

Karwowo Radziłów akt 167/1896
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Świderska) Hieronima

Отец ребёнка: Świderski Makary

Grajewo
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Pawelec (Świderska) Monika

Отец ребёнка: Świderski Makary

Grajewo
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Świderska) Stanisława

Отец ребёнка: Świderski Makary

Grajewo
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Świderski Aleksander

Отец ребёнка: Świderski Makary

Grajewo
Бракосочетание
27.06.1921

Муж: Świderski Makary

Radziłów
Рождение ребёнка
02.12.1923

Сын: Świderski Franciszek

Отец ребёнка: Świderski Makary

Grajewo
Рождение ребёнка
20.08.1929

Сын: Świderski Zenon

Отец ребёнка: Świderski Makary

Grajewo
Смерть
Неизвестно

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