Świderska (Brzostowska) Donata
Место рожденияKarwowo Radziłów akt 167/1896
Дата рождения18.12.1896
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.12.1896
Karwowo Radziłów akt 167/1896
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Świderska) Hieronima
Отец ребёнка: Świderski Makary
Grajewo
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Pawelec (Świderska) Monika
Отец ребёнка: Świderski Makary
Grajewo
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Świderska) Stanisława
Отец ребёнка: Świderski Makary
Grajewo
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Świderski Aleksander
Отец ребёнка: Świderski Makary
Grajewo
Бракосочетание
27.06.1921
Муж: Świderski Makary
Radziłów
Рождение ребёнка
02.12.1923
Сын: Świderski Franciszek
Отец ребёнка: Świderski Makary
Grajewo
Рождение ребёнка
20.08.1929
Сын: Świderski Zenon
Отец ребёнка: Świderski Makary
Grajewo
Смерть
Неизвестно