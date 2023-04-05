Котова (Есипенко) Анастасия Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1886
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
26.05.1906
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Место жительства
1906
Ингашет, Тайшетский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
23.01.1909 ст.
Дочь: Гераськина Анна Андреевна
Отец ребёнка: Котов Андрей Емельянович
https://disk.yandex.ru/d/kAzh8LT-IRiG7A/Иркутская%20духовная%20консистория/F_50_11/F_50_11_0029/F_50_11_0029-00008.jpg https://yandex.ru/archive/catalog/f32b159b-8bb6-44f6-afa1-28eb8db61278/8
Смерть
Неизвестно