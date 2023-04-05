Котова (Есипенко) Анастасия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Котова (Есипенко) Анастасия Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1886

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1888 г.р.

Дети

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
26.05.1906

Муж: Котов Андрей Емельянович

Троицк, Тайшетский муниципальный район, Иркутская область
https://disk.yandex.ru/d/mZn-j5as3Fds6Q/Иркутская%20духовная%20консистория/F_50_11/F_50_11_0024/F_50_11_0024-00052.jpg
Место жительства
1906
Ингашет, Тайшетский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
23.01.1909 ст.

Дочь: Гераськина Анна Андреевна

Отец ребёнка: Котов Андрей Емельянович

Троицк, Тайшетский муниципальный район, Иркутская область
https://disk.yandex.ru/d/kAzh8LT-IRiG7A/Иркутская%20духовная%20консистория/F_50_11/F_50_11_0029/F_50_11_0029-00008.jpg https://yandex.ru/archive/catalog/f32b159b-8bb6-44f6-afa1-28eb8db61278/8
Смерть
Неизвестно
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