Карачева Евдокия Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.11.1912
Отец ребёнка: Карачев Осип Макарович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Карачев Осип Макарович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Карачева Екатерина Иосифовна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Карачев Осип Макарович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Карачева Мария Осиповна
Отец ребёнка: Карачев Осип Макарович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Карачева Александра Иосифовна
Отец ребёнка: не указан
Смерть
Неизвестно