Карачева Евдокия Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Карачева Евдокия Дмитриевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.11.1912

Сын: Карачев Дмитрий Осипович

Отец ребёнка: Карачев Осип Макарович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Карачев Макар Осипович

Отец ребёнка: Карачев Осип Макарович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Карачева Екатерина Иосифовна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Карачев Иван Осипович

Отец ребёнка: Карачев Осип Макарович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Карачева Мария Осиповна

Отец ребёнка: Карачев Осип Макарович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Карачева Александра Иосифовна

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно
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