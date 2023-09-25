Вокуева Ольга Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.01.1949
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.01.1949
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
13.11.?
Дочь: Мартынова (Вокуева) Ирина Николаевна
Отец ребёнка: Вокуев Николай Максимович
Рождение ребёнка
13.01.?
Дочь: Вокуева Наталья Николаевна
Отец ребёнка: Вокуев Николай Максимович
Бракосочетание
Неизвестно