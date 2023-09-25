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Вокуева Ольга Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.01.1949

Пол

Женский

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.01.1949

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.11.?

Дочь: Мартынова (Вокуева) Ирина Николаевна

Отец ребёнка: Вокуев Николай Максимович

Рождение ребёнка
13.01.?

Дочь: Вокуева Наталья Николаевна

Отец ребёнка: Вокуев Николай Максимович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вокуев Николай Максимович

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