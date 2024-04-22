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Орлов Илья Васильевич

Место рождения

Апухлицы, Старицкий муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

16.07.1905 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

До 1889 г.р.

Мать

До 1888 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.07.1905 ст.

Отец: Орлов Василий Андреевич

Мать: Орлова Евдокия Михайловна

Апухлицы, Старицкий муниципальный район, Тверская область
Ильинская церковь, Старицкого уезда, Емельяновской волости, села Ильинского 16.07.1905 Апухлицы Илья Васильевич Орлов Апухлицы отец крестьянин Василий Андреевич Орлов Апухлицы мать крестьянская жена ... Показать все
Смерть
Неизвестно
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