Орлов Илья Васильевич
Место рождения
Дата рождения16.07.1905 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Рождение
16.07.1905 ст.
Отец: Орлов Василий Андреевич
Ильинская церковь, Старицкого уезда, Емельяновской волости, села Ильинского 16.07.1905 Апухлицы Илья Васильевич Орлов Апухлицы отец крестьянин Василий Андреевич Орлов Апухлицы мать крестьянская жена ... Показать все
Смерть
Неизвестно