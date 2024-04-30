Упорова Аграфена Егорова 1875 — найти родственников по фамилии на Familio
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Упорова Аграфена Егорова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1875

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1869 г.р.

Дети

Добавил:

ЕЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Упоров Абрам Васильев

Рождение ребёнка
26.05.1898

Дочь: Упоров Николай Абрамов

Отец ребёнка: Упоров Абрам Васильев

Рождение ребёнка
?.08.1899

Дочь: Упорова Мария Абрамова

Отец ребёнка: Упоров Абрам Васильев

Боярка, Ирбитский уезд, Пермская губерния
Смерть
Неизвестно

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