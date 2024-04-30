Упорова Аграфена Егорова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1875
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
26.05.1898
Дочь: Упоров Николай Абрамов
Отец ребёнка: Упоров Абрам Васильев
Рождение ребёнка
?.08.1899
Дочь: Упорова Мария Абрамова
Отец ребёнка: Упоров Абрам Васильев
Боярка, Ирбитский уезд, Пермская губерния
Смерть
Неизвестно