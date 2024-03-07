Нефёд (Мефодий) Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нефёд (Мефодий) Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1796

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1796

Отец: Николай Денисович

Мать: Марья Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Павел

Мать ребёнка: Офросинья (Ефросинья) Мелентьева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Григорий

Мать ребёнка: Офросинья (Ефросинья) Мелентьева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Офросинья (Ефросинья) Мелентьева

Рождение ребёнка
Около 1821

Сын: Нефёдов Дмитрий Мефодьевич

Мать ребёнка: Офросинья (Ефросинья) Мелентьева

Рождение ребёнка
1824

Сын: Ефим

Мать ребёнка: Офросинья (Ефросинья) Мелентьева

Смерть
Неизвестно

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