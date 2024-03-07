Нефёд (Мефодий) Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1796
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1796
Отец: Николай Денисович
Мать: Марья Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Павел
Мать ребёнка: Офросинья (Ефросинья) Мелентьева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Григорий
Мать ребёнка: Офросинья (Ефросинья) Мелентьева
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1821
Сын: Нефёдов Дмитрий Мефодьевич
Мать ребёнка: Офросинья (Ефросинья) Мелентьева
Рождение ребёнка
1824
Сын: Ефим
Мать ребёнка: Офросинья (Ефросинья) Мелентьева
Смерть
Неизвестно