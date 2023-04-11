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Елизаров Евстафий Андреевич

Место рождения

Крапивка, Лукояновский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

Около 1820

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1820

Отец: не указан

Мать: не указана

Крапивка, Лукояновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
11.11.1851 ст.

Сын: Елизаров Иван Евстафьевич

Мать ребёнка: Елизарова Феоктиста Васильева

Крапивка, Лукояновский муниципальный район, Нижегородская область
на момент рождения деревня Крапивки называлась деревней Старые Пичингуши, приход села Средние Пичингуши Лукояновского уезда Нижегородской губернии. Церковь во имя Пресвятой Троицы восприемники: господ... Показать все

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