Елизаров Евстафий Андреевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1820
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1820
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
11.11.1851 ст.
Сын: Елизаров Иван Евстафьевич
Мать ребёнка: Елизарова Феоктиста Васильева
на момент рождения деревня Крапивки называлась деревней Старые Пичингуши, приход села Средние Пичингуши Лукояновского уезда Нижегородской губернии. Церковь во имя Пресвятой Троицы восприемники: господ... Показать все