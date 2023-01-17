Терентьева Александра Федоровна
Место рожденияВладимирская губ., с. Олисавино
Дата рождения22.04.1891
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.04.1891
Отец: Пичугин Федор Иванов
Мать: Мария Федорова
Владимирская губ., с. Олисавино
Рождение ребёнка
Около 1908
Дочь: Анастасия Ивановна
Отец ребёнка: Терентьев Иван Павлович
Рождение ребёнка
28.12.1913
Сын: Терентьев Василий Иванович
Отец ребёнка: Терентьев Иван Павлович
Рождение ребёнка
1916
Отец ребёнка: Терентьев Иван Павлович
Рождение ребёнка
25.09.1918
Дочь: Лебедева Ефросинья Ивановна
Отец ребёнка: Терентьев Иван Павлович
Рождение ребёнка
17.07.1922
Дочь: Киселева Мария Ивановна
Отец ребёнка: Терентьев Иван Павлович
Рождение ребёнка
1922
Дочь: Анна Ивановна
Отец ребёнка: Терентьев Иван Павлович
Рождение ребёнка
1926
Дочь: Прасковья Ивановна
Отец ребёнка: Терентьев Иван Павлович
Рождение ребёнка
31.10.1931
Дочь: Таисия Ивановна
Отец ребёнка: Терентьев Иван Павлович
Смерть
Неизвестно