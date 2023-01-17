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Терентьева Александра Федоровна

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Место рождения

Владимирская губ., с. Олисавино

Дата рождения

22.04.1891

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.04.1891

Отец: Пичугин Федор Иванов

Мать: Мария Федорова

Владимирская губ., с. Олисавино
Рождение ребёнка
Около 1908

Дочь: Анастасия Ивановна

Отец ребёнка: Терентьев Иван Павлович

Рождение ребёнка
28.12.1913

Сын: Терентьев Василий Иванович

Отец ребёнка: Терентьев Иван Павлович

Старая Толба, Кольчугинский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
1916

Сын: Терентьев Иван Иванович

Отец ребёнка: Терентьев Иван Павлович

Старая Толба, Кольчугинский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
25.09.1918

Дочь: Лебедева Ефросинья Ивановна

Отец ребёнка: Терентьев Иван Павлович

Старая Толба, Кольчугинский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
17.07.1922

Дочь: Киселева Мария Ивановна

Отец ребёнка: Терентьев Иван Павлович

Старая Толба, Кольчугинский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
1922

Дочь: Анна Ивановна

Отец ребёнка: Терентьев Иван Павлович

Рождение ребёнка
1926

Дочь: Прасковья Ивановна

Отец ребёнка: Терентьев Иван Павлович

Рождение ребёнка
31.10.1931

Дочь: Таисия Ивановна

Отец ребёнка: Терентьев Иван Павлович

Смерть
Неизвестно
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