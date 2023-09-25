Лукянов Евгений Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лукянов Евгений Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Лукянова) Мария Евгеньевна

Мать ребёнка: (Лукянова) Евгения Максимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Лукянова) Валентина Евгеньевна

Мать ребёнка: (Лукянова) Евгения Максимовна

Рождение ребёнка
1920

Сын: Лукянов Борис Евгеньевич

Мать ребёнка: (Лукянова) Евгения Максимовна

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