Лукянов Евгений Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Лукянова) Мария Евгеньевна
Мать ребёнка: (Лукянова) Евгения Максимовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Лукянова) Валентина Евгеньевна
Мать ребёнка: (Лукянова) Евгения Максимовна
Рождение ребёнка
1920
Мать ребёнка: (Лукянова) Евгения Максимовна