Шмидт (Некрасова) Валентина Павловна
Место рождения
Дата рождения07.08.1938
Дата смерти15.04.2022
ПолЖенский
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.08.1938
Отец: Некрасов Павел Павлович
Мать: Некрасова Анна Петровна
Рождение ребёнка
23.07.1962
Дочь: Ермолинская Светлана Гунаровна
Отец ребёнка: Шмидт Гунар Вальдемарович
Саулкрасти, Dubnas pagasts, Augšdaugavas novads
Рождение ребёнка
19.06.?
Дочь: Шмидт Ирина Гунаровна
Отец ребёнка: Шмидт Гунар Вальдемарович
Смерть
15.04.2022