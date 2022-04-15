Шмидт (Некрасова) Валентина Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шмидт (Некрасова) Валентина Павловна

Место рождения

Кувшиново, Кувшиновский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

07.08.1938

Дата смерти

15.04.2022

Пол

Женский

Добавил:

МЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.08.1938

Отец: Некрасов Павел Павлович

Мать: Некрасова Анна Петровна

Кувшиново, Кувшиновский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
23.07.1962

Дочь: Ермолинская Светлана Гунаровна

Отец ребёнка: Шмидт Гунар Вальдемарович

Саулкрасти, Dubnas pagasts, Augšdaugavas novads
Рождение ребёнка
19.06.?

Дочь: Шмидт Ирина Гунаровна

Отец ребёнка: Шмидт Гунар Вальдемарович

Смерть
15.04.2022
Кувшиново, Кувшиновский муниципальный район, Тверская область
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