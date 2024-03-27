Усманова (Шамсутдинова) Зайтуна Абдуловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1919
Дата смерти1991
ПолЖенский
Отец
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1919
Рождение ребёнка
08.06.1939
Дочь: Мухамадиева Фарзана Хаернасовна
Отец ребёнка: Усманов Хаернас Хаматнурович
Рождение ребёнка
01.05.1947
Сын: Усманов Зинур
Отец ребёнка: Усманов Хаернас Хаматнурович
Рождение ребёнка
01.01.1950
Сын: Усманов Анас
Отец ребёнка: Усманов Хаернас Хаматнурович
Рождение ребёнка
10.01.1952
Сын: Усманов Фанас
Отец ребёнка: Усманов Хаернас Хаматнурович
Смерть
1991