Усманова (Шамсутдинова) Зайтуна Абдуловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Усманова (Шамсутдинова) Зайтуна Абдуловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1919

Дата смерти

1991

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1919

Отец: Шамсутдинов Абдулла Ахматдинович

Мать: Шамсутдинова Фархиямал Сайфульмулюковна

Рождение ребёнка
08.06.1939

Дочь: Мухамадиева Фарзана Хаернасовна

Отец ребёнка: Усманов Хаернас Хаматнурович

Рождение ребёнка
01.05.1947

Сын: Усманов Зинур

Отец ребёнка: Усманов Хаернас Хаматнурович

Рождение ребёнка
01.01.1950

Сын: Усманов Анас

Отец ребёнка: Усманов Хаернас Хаматнурович

Рождение ребёнка
10.01.1952

Сын: Усманов Фанас

Отец ребёнка: Усманов Хаернас Хаматнурович

Смерть
1991
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