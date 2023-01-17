Комова Евдокия Изосимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Комова Евдокия Изосимовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.03.1930

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.03.1930

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.12.1949

Сын: Барон Николай Иосифович

Отец ребёнка: Барон Иосиф Бергардович

Рождение ребёнка
14.04.1953

Сын: Барон Виктор Иосифович

Отец ребёнка: Барон Иосиф Бергардович

Тараданово, Крапивинский муниципальный район, Кемеровская область
Смерть
Неизвестно
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