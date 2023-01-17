Комова Евдокия Изосимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.03.1930
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.03.1930
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
06.12.1949
Отец ребёнка: Барон Иосиф Бергардович
Рождение ребёнка
14.04.1953
Отец ребёнка: Барон Иосиф Бергардович
Тараданово, Крапивинский муниципальный район, Кемеровская область
Смерть
Неизвестно