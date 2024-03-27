Усманов Габдрахим Гусманович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
ЖенаНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Усманов Гусман Ишмухамметович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Усманов Гаталхак Габдрахимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Усманов Габдельгариф Габдрахимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Усманов Гатаулла Габдрахимович
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно