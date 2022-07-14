Каратаева Ульяна Захаровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.10.1935
Дата смерти14.07.2022
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.10.1935
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
25.09.1959
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
14.07.2022