Каратаева Ульяна Захаровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Каратаева Ульяна Захаровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.10.1935

Дата смерти

14.07.2022

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1959 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

УК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.10.1935

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
25.09.1959

Сын: Каратаев Петр Семенович

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
14.07.2022

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