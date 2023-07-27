Огаркова Ирина Антоновна
Место рождения
Дата рождения01.04.1887
Дата смерти20.01.1888
ПолЖенский
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.1887
Отец: Огарков Антон Тихонович
ГАОО, фонд - 173, опись 16, дело 624 (1887) - с Дмитриевка, Новоспасское, Александровка, Гавриловка, Добринка. Восприемники: Воробьев Яков Васильев, Гринева / Воробьева Евдокия Ферапонтова https://y... Показать все
Смерть
20.01.1888
Метрическая книга записей о рождении, бракосочетании и смерти сёл Гавриловка, Добринка, Ново-Михайловка за 1888 г. 1 января 1888 — 31 декабря 1888 ГБУ "ОГАОО", фонд №173, опись №16, дело №664, стр. 97... Показать все