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Огаркова Ирина Антоновна

Место рождения

Камардиновка, Оренбургский уезд, Оренбургская губерния

Дата рождения

01.04.1887

Дата смерти

20.01.1888

Пол

Женский

Добавил:

ПЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.1887

Отец: Огарков Антон Тихонович

Мать: Огаркова Надежда Ефимовна

Камардиновка, Оренбургский уезд, Оренбургская губерния
ГАОО, фонд - 173, опись 16, дело 624 (1887) - с Дмитриевка, Новоспасское, Александровка, Гавриловка, Добринка. Восприемники: Воробьев Яков Васильев, Гринева / Воробьева Евдокия Ферапонтова https://y... Показать все
Смерть
20.01.1888
Камардиновка, Оренбургский уезд, Оренбургская губерния
Метрическая книга записей о рождении, бракосочетании и смерти сёл Гавриловка, Добринка, Ново-Михайловка за 1888 г. 1 января 1888 — 31 декабря 1888 ГБУ "ОГАОО", фонд №173, опись №16, дело №664, стр. 97... Показать все

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